Верховная рада Украины в среду, 9 октября, приняла поправки в законодательство, запрещающие мобилизацию украинских граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Как уточняют украинские СМИ, Сухопутные войска Вооруженных сил Украины ранее издали директиву, запрещающую украинским военкоматам принудительную мобилизацию мужчин младше 25 лет и старше 49 лет. Теперь этот запрет утвержден на законодательном уровне, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что "у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством" мобилизации — она "была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные".

Компенсировать нехватку личного состава киевский режим пытается за счет иностранных наемников. Директор ФСБ России Бортников рассказал, что в "Интернациональном легионе" ВСУ воюют 18 тысяч наемников из 85 стран. Больше всего больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии.