Встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в ФРГ, которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена.

Как отмечают источники, это было сделано ради присутствия американского лидера Джо Байдена, новую дату встречи определят позднее, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили запланированную поездку в Германию, где собирались участвовать в заседании в формате "Рамштайн". Такое решение американские политики приняли из-за угрожающего Соединенным Штатам урагана "Милтон" — сообщалось, что он грозит оказаться мощнейшим стихийным бедствием в истории страны за последний век.

Глава киевского режима Владимир Зеленский очень ждал этого заседания, поскольку собирался на нем презентовать всем западным союзникам свой новый "план победы", который прежде обсуждал лишь в Вашингтоне и не показал даже собственным гражданам.