"Устала от бесконечных застолий": подробности расставания Бондарчука и Андреевой

Ходят слухи, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева на грани развода. Причем в Сети рассматривают самые разные причины расставания. Больше всего комментаторы обсуждают версию, что Федор увлекся актрисой Софьей Синицыной. Сама артистка, в отличие от молчаливого Бондарчука, только смеется над слухами. Кое-кто поговаривает, что Софье на руку эти пересуды, поэтому она их активно поддерживает.

В близком окружении Федора и Паулины, впрочем, категорично опровергают информацию о новом увлечении режиссера.

"Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит и хочет вернуть. Просто они слишком разные. Паулина интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий", - рассказали "КП" люди из близкого окружения пары.

По их словам, в какой-то момент эти вечеринки негативно сказались на здоровье Бондарчука, Андреева волновалась из-за этого, но тот якобы не прислушался к жене, вот у нее терпение и лопнуло. Говорят, Паулина ушла от Федора еще в апреле и заявила, что хочет развестись. Причем живет актриса в Санкт-Петербурге с их общим сыном Иваном. А Федор находится в Москве. Однако он регулярно видится с наследником и пытается отговорить жену от радикального шага.

"Разногласия у них еще и из-за того, что Паулина не хочет больше сниматься. Считает актерство нестабильной профессией. Паулине ближе работа сценариста и режиссера, но на это нужно серьезное финансирование. Ее проект "Актрисы", как говорят, не принес большой прибыли, и Федор не готов рисковать большими бюджетами. Возможно, из-за этого они и разругались. Бондарчук очень переживает, говорят, он в депрессии", - поведали в близком окружении артистов.