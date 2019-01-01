Вернувшийся при обмене в США Тревор Рид получил в России новый срок

Гражданин США Тревор Рид заочно приговорен российским судом к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения за участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом в среду, 9 октября, рассказали в Следственном комитета России.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Рид осужден по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации (наемничество). Американец объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости.

В 2019 году Тревор Рид был приговорен российским судом на девять лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Затем его обменяли на осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. После освобождения Рид отправился воевать за украинских националистов.

Компенсировать нехватку личного состава киевский режим пытается за счет иностранных наемников. Директор ФСБ России Бортников рассказал, что в "Интернациональном легионе" ВСУ воюют 18 тысяч наемников из 85 стран. Больше всего больше всего боевиков из Польши, Франции и Грузии.