В России могут подорожать импортные цветы

Россия может повысить импортную пошлину на цветы. Об этом в среду, 9 октября, рассказала российский министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Как уточнила руководитель Минсельхоза, "если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим".

При этом уточняется, что речь идет, в первую очередь, о поставках цветочной продукции в Россию из недружественных государств, сообщает РИА Новости.

Поскольку размер ввозных таможенных пошлин влияет на конечную стоимость импортной продукции, для покупателей в России это может вылиться в подорожание цветов.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары. В ведомстве пояснили, что в этом случае можно будет заключать подобные соглашения не только по социально значимым продуктам, но по любым товарам.