Ирина Понаровская перестала выступать после смерти сына

20 сентября стало известно о смерти сына Ирины Понаровской Энтони. По некоторой информации, причиной смерти 39-летнего наследника артистки стала сердечная недостаточность. 17 октября ему бы исполнилось 40 лет. А 30 октября Ирина Понаровская должна была выступить с концертом в Санкт-Петербурге.

Однако накануне, 8 октября, стало известно об отмене выступления артистки, передает "КП". Более того, в настоящее время Ирина Понаровская находится в Москве. Говорят, певица проводит время с невесткой, художницей Анной Чайниковой, и внуками. Вдова Энтони много работает: у нее художественная студия, она дает уроки, проводит мастер-классы, преподает живопись.

Говорят, несмотря на то, что Ирина Понаровская жила в Санкт-Петербурге, а ее сын с семьей - в Москве, у родственников были теплые отношения. Они постоянно были на связи и регулярно созванивались.