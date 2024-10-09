Потягивающаяся рысь принесла россиянину победу

Российский фотограф Игорь Метельский победил в престижном конкурсе Wildlife Photographer of the Year.

Он стал лауреатом в категории "Животные в их естественной среде обитания" с фотографией "Граница рыси". Церемония награждения прошла в Лондоне 8 октября.

Метельскому удалось заснять рысь в момент потягивания на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края, передает РИА Новости.

В 2023 году другой снимок из этой же серии с рысью получил спецприз конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна".