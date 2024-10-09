Специалист рассказал, что будет с школьницей из Тольятти, подозреваемой в убийстве сестер

Трагедия произошла накануне, 8 октября, в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружила на балконе их десятилетняя сестра. С детьми, по некоторым данным, расправилась 13-летняя сводная сестра, после чего пошла гулять на улицу.

В настоящее время школьница проходит психиатрическую экспертизу. Предварительно, она страдает неким психическим заболеванием.

Меж тем журналисты попытались узнать, что ждет девочку. Президент Московской коллегии адвокатов АИД Марина Букатая прокомментировала ситуацию:

"В случае если у девочки найдут психическое заболевание, ее отправят на лечение".

Кроме того, специалист отметил, что ответственность по статье "Убийство" наступает с 14 лет, поэтому подозреваемая не будет подлежать уголовной ответственности, так как еще не достигла этого возраста, передает "МК" со ссылкой на News.ru.