Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать действие закона об иностранных агентах. Соответствующее решение было оглашено в среду, 9 октября.

КС Грузии отклонил ходатайство президента государства Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иноагентах на время рассмотрения иска, уточняет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об иноагентах — нормальная практика большого числа государств, которые стремятся обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена подчеркивалось, что Вашингтон счел необходимым приостановить программу помощи Тбилиси в связи с принятием грузинскими властями закона об иноагентах, что в Соединенных Штатах рассматривают как "антидемократические действия".