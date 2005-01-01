Сильнее "Катрины": Вильфанд объяснил, чем грозит США ураган "Милтон"

Мощность тропического циклона "Милтон", надвигающегося на Соединенные Штаты, почти вдвое превысит ураганный ветер, который относят к наивысшей пятой шкале циклонов. Такой прогноз дал в среду, 9 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Комментируя потенциал урагана "Милтон", метеоролог подчеркнул, что "мощь его колоссальная", он окажется даже мощнее "Катрины", самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.

Вильфанд также уточнил, что тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала – ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. Однако американские климатологи вовсю обсуждают необходимость введения шестой степени — специально для беспрецедентного по силе "Милтона", сообщает РИА Новости.

Прежде самым разрушительным в Соединенных Штатах считался ураган "Катрина", унесший жизни почти двух тысяч человек. На ликвидацию последствий было потрачено 108 миллиардов долларов. Однако в 2017 году ураган "Харви" нанес еще более солидный ущерб американской экономике — порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно 1% ВВП государства.