Собянин оценил итоги благоустройства Кадашевской набережной

Изящные невысокие особняки, усадебные ансамбли. Это известнейший московский район, где обычно экскурсии идут одна за другой.

Мила Моралес не только водит экскурсии по району Якиманка, но еще и сама живет здесь. И отмечает изменения, которые происходят. На Кадашевской набережной, говорит, раньше были очень неудобные узкие тротуары. И пешеходам-то было сложно, а на велосипедах и самокатах и вовсе не проехать. Но теперь все иначе.

"Выполнено то, что нам обещал мэр. Что мы будем кататься на своих самокатах, велосипедах, ездить и радоваться жизни, гулять всей семьей", - говорит Мила.

Комплексные работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух переулков - Старомонетного и Пыжевского - велись с мая. На набережной тротуары расширили, замостили гранитной плиткой. На проезжей части переложили 24 квадратных километра асфальта, сделали новую ливневку. Все провода спрятали под землю, так безопаснее. И эта часть работ оказалась одной из самых сложных.

"С трепетом мы относимся к тому, чтобы коммуникации все сохранить, перенести и дальше уже приступать непосредственно к благоустроительным работам, поэтому большую часть работ занимает перекладка и перенос коммуникаций. Жители иногда спрашивают - почему так долго? Потому что эти работы подготовительные тоже надо выполнить", - объяснил Алексей Беляев, руководитель департамента капитального ремонта города Москвы.

На Кадашевской набережной установили фонари с энергосберегающими светильниками, скамейки. Высадили деревья и кусты сирени. Мэр Москвы Сергей Собянин одним из первых оценил результат комплексных работ по благоустройству.

"Кадашевская, Овчинниковскую, Якиманскую набережные мы соединили в один прогулочный маршрут, расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали, убрали повода, так что можно гулять и наслаждаться", - сказал глава города.

Обновленная набережная только подчеркнула красоту исторической застройки. И совсем неслучайное совпадение - в этом году открывается и новое здание Третьяковской галереи. С Кадашевской набережной оно смотрится особенно эффектно.

За последние годы в столице построили или обновили уже пятьдесят набережных. Это порядка семидесяти семи километров. И после благоустройства Кадашевской получится единый двадцатикилометровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор. 