Устроившему смертельное ДТП под Серпуховым водителю избрали меру пресечения

В подмосковном Серпухове избрали меру пресечения водителю самосвала, который в минувший понедельник устроил массовое ДТП на трассе М-2. В результате аварии три человека погибли, трое пострадали, повреждены 10 машин.

В суде мужчина был растерян, на вопросы судьи отвечал тихо, то и дело у него появлялись слезы. Сторона обвинения указывала на то, что 45-летний Владимир Танашев не имеет регистрации в Московской области и может скрыться. В свою очередь, адвокат заявил, что у мужчины пятеро несовершеннолетних детей и неработающая жена, а он единственный помощник в семье. Сам же водитель рассказал, что до последнего пытался предотвратить аварию.

Между тем есть версия, что мужчина мог заснуть за рулем. Теперь все обстоятельства будут установлены в рамках уголовного дела. Суд отправил мужчину под арест до 6 декабря. Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.