Проблемы оказания медпомощи детям и подросткам обсуждают в столице

Проблемы оказания медицинской помощи детям и подросткам обсуждают в Москве на съезде педиатров.

С докладами выступают ведущие врачи столицы и регионов всех профилей: от психологов до неонатологов. Коллеги делятся опытом, своими открытиями и успехами. Лучшие решения внедряют в клиническую практику. При этом всё большее внимание уделяется не только лечению болезни, а способам ее предупреждения.

"Развитие педиатрии движется в профилактическую сторону. На сегодняшний день московской педиатрии доступны все самые современные технологии, которые существуют в мире, вплоть до трансплантации. Тем не менее мы считаем своей главной задачей смещение педиатрии в профилактическую сторону, когда мы на ранних стадиях, еще до рождения ребенка, заботимся о его здоровье", - отметил Исмаил Османов, главный внештатный специалист-педиатр, главврач Детской городской клинической больницы имени Башляевой.