Московские врачи помогли двум пожилым сестрам, сломавшим шейки бедра

Сестры Ирина и Валентина Ратниковы всегда вместе - и в больницу на скорой их привезли одновременно. Даже травмы женщины получили одинаковые - переломы шейки бедра. В одну и ту же ночь с разницей в несколько минут. Сначала оступилась в темноте и упала старшая сестра - 85-летняя Валентина Ратникова.

"Обычно я свет выключаю, сестра плохо видит, а в этот раз сестра выключила свет, а я прилегла и задремала. И вдруг слышу грохот и крик. Я скорее вскочила помочь. Сама полетела", - рассказывает 78-летняя Ирина.

При падении она сломала не только ногу, но и руку. Несколько часов пыталась открыть дверь и добраться до телефона в другой комнате. Наконец ей удалось вызвать скорую помощь. В больнице Вересаева женщин обследовали и уже на следующий день провели операции - обеим заменили тазобедренные суставы. Упускать время было нельзя - из-за ограничения подвижности у сестер преклонного возраста могли возникнуть осложнения.

"Шейки бедра у пожилых пациентов на фоне остеопороза, на фоне сосудистых заболеваний – это такой дамоклов меч в травматологии, единственный вариант – эндопротезирование, потому что, как правило, такие переломы не срастаются, а если срастаются, то очень долго, с очень тяжелой реабилитацией, ослабленным пациентам требуется быстро вернуться к прежнему образу жизни, что в нашем случае было сделано", - сообщил Владимир Шилин, заведующий отделением травматологии ГКБ им. В.В. Вересаева.

Сейчас женщины восстанавливаются после операции. Благодаря реабилитологам больницы Вересаева они уже могут обслуживать себя и передвигаться с помощью ходунков и костылей. И всего через несколько дней смогут вернуться домой.

Раньше для пожилого человека перелом шейки бедра был чуть ли не приговором, но сейчас хирурги берутся поставить на ноги каждого пациента, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Благодаря инновационным технологиям эндопротезирование в столице могут провести уже в течение первых двух суток после травмы. В этом году в Москве вдвое увеличат количество подобных операций.