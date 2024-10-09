В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе

В крымской Феодосии пожарные второй день продолжают тушить крупнейшую на полуострове нефтебазу.
Им удалось не допустить распространение огня еще на два резервуара с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров каждый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В настоящий момент горят четыре резервуара общей площадью 2800 квадратных метров.
Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировали 1129 человек. 129 человек находятся в трех пунктах временного размещения.
О пожаре на нефтебазе в Феодосии стало известно утром 7 октября. Официально о причинах возгорания пока не сообщалось. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Экологической угрозы из-за пожара нет.
Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.