В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров на нефтебазе

В крымской Феодосии пожарные второй день продолжают тушить крупнейшую на полуострове нефтебазу.

Им удалось не допустить распространение огня еще на два резервуара с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров каждый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В настоящий момент горят четыре резервуара общей площадью 2800 квадратных метров.

Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировали 1129 человек. 129 человек находятся в трех пунктах временного размещения.

О пожаре на нефтебазе в Феодосии стало известно утром 7 октября. Официально о причинах возгорания пока не сообщалось. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Экологической угрозы из-за пожара нет.

Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.