Ветеринары спасли трехмесячную таксу, избитую учителем в Ясеневе

Вытерпеть осмотр с УЗИ и необходимые капельницы этой маленькой таксе непросто. Почки, печень, кишечник собаки сильно болят и работают со сбоем. После встречи в подъезде одной из столичных многоэтажек с живодером она уже несколько дней не пьет и не ест сама.

Случившееся с ней запечатлели камеры наблюдения. Вот таксу, которая почему-то оказалась на улице одна, один из жильцов пускает в подъезд. Возможно, решив, что собака кого-то из соседей. Но четвероногому не повезло. Вошедший спустя какое-то время мужчина стал пинать ее со всей силы ногами. Кроха летала от стены к стене, словно мяч.

Взявшая таксу под свою опеку Алла Бутенко едва сдерживает слезы, вспоминая, как ветеринарам чудом удалось вытащить бедолагу с того света. Впереди долгое и дорогое лечение: ежедневные поездки на процедуры, прием лекарств, а возможно, и операция на поврежденном тазобедренном суставе. Благо неравнодушные жители дома, узнав о собачьей беде, помогли собрать средства на лечение.

Обидчика Шейлы, так теперь зовут таксу, удалось опознать без особых проблем. 53-летний мужчина среди соседей известен своим крутым нравом. Хотя по долгу службы вроде и как должен ладить с эмоциями - он педагог английского с двадцатилетним стажем. Собаку избил в свой профессиональный праздник. Разозлившись на так и не подчинившийся ему домофон и подравшись с входной дверью, в конце концов он прорвался в подъезд. И, по всей видимости, выместил зло на беззащитном псе.

В полиции, куда жильцы обратились с коллективным заявлением, сейчас проводят проверку с целью установления жестокого обращения с животным. Совсем непедагогичное поведение осудили и на работе учителя: "Любое проявление агрессии по отношению к животным абсолютно неприемлемо и не имеет никаких оправданий. До выяснения обстоятельств произошедшего сотрудник временно отстранен от уроков. Мы разбираемся в ситуации и находимся в контакте с правоохранительными органами. Будут приняты все меры, предусмотренные действующим законодательством".

Получить комментарий от самого мужчины не удалось: на звонки не отвечает, дверь не открывает. Впрочем, говорят, за свое поведение он все-таки принес извинения. Но не соседям и опекунам собачки, а сотрудникам местного отдела полиции. Там уже в ближайшее время должны вынести решение о возбуждении уголовного дела или иных мерах ответственности за жестокое обращение с животным.