Памятную доску Юлиану Семенову открыли в центре Москвы

В среду в центре Москвы открыли памятную доску Юлиану Семенову - журналисту, сценаристу, писателю, подарившему миру легендарного Штирлица.

Мемориал появился на фасаде знаменитого Дома на набережной, где жил писатель.

Семенов создал целую серию романов и киносценариев, ставших классикой: "Семнадцать мгновений весны", "Майор Вихрь", "ТАСС уполномочен заявить", "Противостояние". Ему прекрасно удавались образы советских разведчиков-интеллектуалов. А читателя увлекало само действие - захватывающие сюжетные линии всегда сочетались у Юлиана Семенова со строгой документалистикой - он скрупулезно восстанавливал исторические факты, изучая архивы, в том числе и закрытые.