Путин и Лукашенко обсудили весь спектр двусторонних отношений

Владимир Путин провел сегодня встречу с Александром Лукашенко. Как сообщают в Кремле, переговоры стали продолжением беседы, которая состоялась накануне на полях саммита СНГ.

Лидеры обсудили весь спектр двусторонних отношений. Российский президент подчеркнул: торгово-экономические связи Москвы и Минска развиваются хорошими темпами. Объём товарооборота составляет более четырёх триллионов рублей. Неизменно растут инвестиции, взаимодействие в области сельского хозяйства, промышленности, авиастроении.