Путин и Лукашенко обсудили весь спектр двусторонних отношений

Владимир Путин провел сегодня встречу с Александром Лукашенко. Как сообщают в Кремле, переговоры стали продолжением беседы, которая состоялась накануне на полях саммита СНГ.
Лидеры обсудили весь спектр двусторонних отношений. Российский президент подчеркнул: торгово-экономические связи Москвы и Минска развиваются хорошими темпами. Объём товарооборота составляет более четырёх триллионов рублей. Неизменно растут инвестиции, взаимодействие в области сельского хозяйства, промышленности, авиастроении.
Путин: Еще с советских времен Беларусь называлась сборочным цехом СССР. И благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленном производстве за Беларусью сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно - дополняя друг друга - двигаться вперед по всем этим и по некоторым другим направлениям.
Лукашенко: В очередной раз благодарю вас за приглашение. Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы. Горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже - что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. Да и внутреннее обсуждали. Откровенный был разговор без всяких там обиняков.