Белоусов вручил "Золотые звезды" героям СВО

Министр обороны вручил "Золотые звезды" Героев военнослужащим, проявившим отвагу и героизм в ходе спецоперации. Андрей Белоусов приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где бойцы сейчас проходят лечение.

В списке награжденных - три человека. Капитан Максим Бахарев получил награду за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Сержант Сергей Седов отличился при захвате важных позиций противника в ДНР. А майор Владимир Манохин сдержал наступление врага на стратегически значимом участке фронта в Херсонской области.

Белоусов поздравил военных с присвоением званий "Герой России", поблагодарил за службу и пожелал скорейшего восстановления.