Муцениеце отдала и второго ребенка Прилучному: семейную идиллию показала его новая жена

Накануне, 8 октября, Агата Муцениеце поделилась своей бедой. Оказалось, она с августа не виделась с сыном Тимофеем. Его забрал с собой в Геленджик на съемки отец, актер Павел Прилучный. Подразумевалось, что к началу учебного года он вернет сына, но этого так и не случилось. Сейчас мальчик учится дистанционно и якобы сам не хочет общаться с матерью.

Кроме того, Агата рассказала, что несмотря на войну, которую против нее развязала "та сторона", актриса намерена отдать Павлу и дочь Мию, потому что не хочет, чтобы между братом и сестрой рвались связи. К тому же, у актрисы с февраля была запланирована поездка. А у детей сейчас каникулы. Агата призналась, что уже "тысячу раз" пожалела, что отсудила у Павла повышенные алименты.

В результате Муцениеце, несмотря на "риски", о которых ее предупреждало окружение, все же передала наследницу бывшему мужу. Об этом стало известно благодаря новой жене Прилучного. Актриса Зепюр Брутян опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлена семейная идиллия: пока Мия играет с младшим братом Микаэлем, которого родила Зепюр, Павел кормит завтраком Тимофея. Брутян сопроводила ролик сердечком и подписью: "Доброе утро".