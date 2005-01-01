Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Сирии

Сборная России по футболу готовится провести два товарищеских матча в ноябре, одним из соперников станет национальная сборная Сирии. Об этом в среду, 9 октября, рассказал главный тренер российских футболистов Валерий Карпин.

Как отметил наставник сборной в эфире телеканала "Матч ТВ", слухи не врут: Сирия действительно будет одним из соперников сборной России в ноябре.

Второго потенциального соперника российской сборной Карпин не назвал, отметив лишь, что в настоящее время игроки проводят учебно-тренировочный октябрьский сбор.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в России массовый интерес к футболу переживает кризис: с 2005 года доля постоянных болельщиков среду опрошенных россиян упала в пять раз (с 19% до 4%). Равнодушных к данному виду спорта стало намного больше: показатель подскочил с 43% до 77%.

При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Однако "это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", отметил политик.