Полярное сияние может появиться в небе над Москвой

Вероятность того, что жители столичного региона смогут увидеть полярное (северное) сияние над Москвой в пятницу, 11 октября, довольно высока. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Эксперт пояснил, что существуют программы, с помощью которых можно делать прогнозы о возникновении полярных сияний на полчаса вперед с этой точки зрения "пока конкретной информации нет".

Однако существует определенная корреляция между вспышками на Солнце и сияниями. Поскольку 9 октября произошла довольно сильная вспышка и выброс облака плазмы, которое к вечеру 11 октября достигнет Земли, вероятность появления полярных сияний становится высокой.

Богачев уточнил, что полярное сияние с вероятностью 60% может наблюдаться над Москвой вечером грядущей пятницы, сообщает АГН "Москва".

Между тем жителям Ленинградской, Омской, Ульяновской областей уже посчастливилось наблюдать это природное явление: темное небо окрасилось в разные цвета от ярко-алого до изумрудно-зеленого. Северное сияние было видно даже с борта Международной космической станции.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что магнитосфера Земли не желает успокаиваться: потоки солнечного ветра повысили уровень возмущений. Это ведет не только к красочным полярным сияниям, но и к магнитным бурям. Около 9 часов утра по московскому времени на Земле вновь началась слабая магнитная буря класса G1.