Названа предварительная причина убийства двух девочек в Тольятти

Появилась информация, что 13-летняя школьница зарезала младших сестер в качестве мести. Якобы она не хотела, чтобы мать снова сходилась с мужем, передает телеграм-канал Mash.

Всего в семье воспитывались пятеро девочек: 18, 13 и десяти лет от первого сожителя матери, двух и пяти лет - от второго, с которым и проживала в последнее время женщина. Причем, по данным телеграм-СМИ, девочки были рождены в первом браке мужчины.

Более двух лет пара с четырьмя детьми (самая старшая дочь какое-то время назад съехала от них) жила вместе, но с лета в семье начались проблемы якобы из-за измен мужчины. Соседи утверждают, что он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек. При этом 13-летняя дочь не хотела, чтобы мать возвращала сожителя, потому что считала его тираном. А когда мать все же воссоединилась с избранником, школьница сочла, что никому нет до нее дела и вообще ее не так сильно любят, как младших, и в итоге расправилась со сводными сестрами.