Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия в Курской области, от украинских боевиков освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.

Как рассказало российское Министерство обороны в своем Telegram-канале, бойцы ВС России нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово в Курской области.

Суточные потери ВСУ на курском направлении составили около 100 человек, а с начала августа они превысили 21 350 военнослужащих.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать на Украине враждебные для нашего государства структуры. При этом поддержка бойцов ВС России, принимающих участие в специальной военной операции, — это залог будущих побед.

Тем временем главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи представил американскому Конгрессу перечень вооружений и техники, которые, гипотетически, "могут помочь" Вооруженным силам Украины в конфликте с Россией.