Песков объяснил оскорбления Путина со стороны властей США

Звучащие от американских политиков, в том числе на высшем уровне, оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина — это уже неотъемлемая часть политической культуры Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в среду, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал Telegram-каналу SHOT резкие высказывания вице-президента США Камалы Харрис, которая борется за место главы государства, в адрес Владимира Путина.

Дмитрий Песков напомнил, что российский президент никогда не позволял себе оскорблений в адрес другим политиков, даже из недружественных стран.

Ранее Песков заявлял, что президент США Джо Байден "демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". Однако его хамские высказывания оскорбляют лишь его самого.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".