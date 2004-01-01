"Я не мамочка-наседка": Ирина Дубцова высказалась о романе сына с юной красоткой и свадьбе

Ирина Дубцова была лишь раз официально замужем. В 2004 году артистка сочеталась браком с коллегой Романом Черницыным. Однако спустя четыре года супруги оформили развод. Но ради сына Артема Роман и Ирина сумели сохранить человеческие отношения.

В новом интервью Дубцова призналась, что у нее нет "глобальной цели" выйти замуж. Артистка призналась, что ей достаточно полминуты, чтобы понять, подходит ей мужчина или нет. Внешность для нее не имеет основного значения.

"Верю в судьбу, что есть человек, который нам предначертан ею. К большой любви я готова. Каким должен быть мой избранник? Добрым, заботливым, терпеливым, с чувством юмора. Он может быть не из шоу-бизнеса, но он должен понимать, кто я, и не пытаться меня изменить. Если говорить про финансовый статус, я реалист, понимаю, что вряд ли могу встретить мужчину, который зарабатывает меньше меня, — в моем кругу общения таких нет", - отметила артистка.

Меж тем в начале года в Сети стали бурно обсуждать роман сына Ирины Дубцовой Артема с дочкой клипмейкера Павла Худякова Антониной. Влюбленные не скрывают деталей своих отношений. Например, Артем регулярно одаривает возлюбленную роскошными презентами.

"Обожаю эту парочку!.. Думаю, я буду хорошей свекровью. Я не мамочка-наседка, которая будет опекать своего сына и пилить невестку из-за ерунды, наоборот, готова что-то по-дружески, по-матерински посоветовать. Я добродушный, неконфликтный человек и не люблю разборок. Стать бабушкой готова, я просто обожаю малышей", - призналась певица.

При этом в Сети многие критикуют Артема и Антонину. Так, многим не нравится, что парень спускает на избранницу миллионы, которые якобы не сам заработал, а также то, что Артем проводит много времени за границей, а не на родине. Что касается Антонины, то она давно живет в Америке.

"Детей известных родителей будут хейтить всегда. Главное — как человек это воспринимает. Мой сын на то, что говорят о нем незнакомые ему люди в интернете, никак не реагирует", - сообщила Дубцова в беседе с lady.mail.ru.