Украинские власти задумали провести второй "мирный саммит" с участием России в декабре. Об этом в среду, 9 октября, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Как заявил дипломат в интервью Reuters, это мероприятие хотят провести до конца года, но в ноябре, как киевский режим хотел изначально, организовать саммит уже не успевают.

При этом Боднар исключил возможность общения Киева и Москвы в "формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России", переговоры могут вестись исключительно через третьих лиц.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призывал западных доноров "максимально усилить Украину". Политик уверял, что это помогло бы уже в этом году организовать второй саммит мира, "который сможет поставить точку в этой войне".

Однако экс-помощник заместителя Министерства обороны США Стивен Брайен заявил, что Зеленский отменил "саммит мира" по Украине, планировавшийся на ноябрь, поскольку не нашлось желающих приехать на это мероприятие.