Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга попал в ДТП в курортном городе Фетхие в Турции. По рассказам очевидцев, транспорт несколько раз перевернулся.

Инцидент произошел ночью 8 октября, когда россиян везли из отеля в аэропорт Даламана. Как сообщает портал "78.ru", турецкий водитель сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой. В результате он не справился с управлением.

В момент аварии в автобусе находились 14 туристов. Больше всего пострадали пассажиры на задних сидениях. Россияне отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.