Лукашенко объяснил, почему Запад не смог удушить Россию и Белоруссию

Запад пытался воплотить в жизнь свой план по удушению России и Белоруссии, но у него этого не получилось. Такое заявление сделал в среду, 9 октября, белорусский президент Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что "Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах", однако, как "они уже сами это признают", ничего не вышло.

Лукашенко объяснил это тем, что бывшие члены СССР после распада Союза сделали ставку на сохранение нажитого — и "оно пригодилось". В условиях внешних ограничительных мер "мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации", цитирует политика РИА Новости.

Ранее Лукашенко предупреждал, что против народов стран СНГ продолжается перманентная гибридная война — наши государства оказались под прессом незаконных односторонних экономических санкций. Это попытки Запада расколоть наши страны изнутри, подчеркнул белорусский политик.

Тем временем Совет Евросоюза учредил новые рамки ограничительных мер в отношении России, объяснив свое решение тем, что это "ответ на дестабилизирующие действия", которые запад приписывает российским властям за рубежом.