Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Торжественная церемония награждения высшим государственным орденом России прошла в Андреевском зале Кремля. Российский президент Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного главе белорусского государства Александру Лукашенко.

Путин подписал указ о награждении Лукашенко 30 августа, когда белорусский лидер отмечал 70-летний юбилей. В документе подчеркивались заслуги президента Белоруссии в развитии отношений союзничества и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

Во время церемонии в Андреевском зале Путин возложил на плечи Лукашенко орденскую цепь и крепко пожал ему руку. Затем лидеры тепло обнялись, передает ТАСС.