Пугачева отреагировала на фото жены Преснякова

Недавно в Сети ходили слухи о возможном разводе старшего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никиты. Поводом для разговоров послужил тот факт, что мужчина остался в Америке, пока его жена Алена Краснова проводила время в России.

Однако Никита быстро отреагировал на слухи и опроверг их. А спустя несколько дней к нему в США вернулась супруга. Теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Краснова снова публикует фотографии, сделанные за границей. Так, например, Алена выложила серию снимков, на которых запечатлена в одном бикини. Примечательно, что пикантные кадры "лайкнула" бабушка Никиты Преснякова Алла Пугачева.

Отметим, что сама Примадонна не столь активна в Сети, но очевидно, что артистка держит руку на пульсе, внимательно отслеживая новостную повестку. Ходят слухи, что артистка намерена до конца года расстаться с подмосковной недвижимостью. Недавно появился покупатель на ее дачу под Истрой, в которой, к слову, одно время жили как раз Никита Пресняков с Аленой Красновой.