Успенская поставила на паузу карьеру после пропажи дочери

Официальный представитель Любови Успенской сообщил, что поклонники из Орехово-Зуева, Коломны, Сергиева Посада, Ярославля и Москвы смогут насладиться пением артистки только в следующем году — концерты перенесли. По остальным городам тура — по расписанию, но начиная лишь с ноября, сообщает телеграм-канал Mash.

В ближайшее время команда артистки пообещала опубликовать новую информацию о выступлениях. Комментировать состояние Любови Успенской журналистам отказались.

Говорят, певица поставила карьеру на паузу из-за скандала, вызванного исчезновением ее единственной дочери Татьяны Плаксиной. Напомним, 2 октября Любовь Успенская выступила с официальным заявлением, что ее дочь пропала. Артистка была в панике, предполагая, что наследницу могли украсть и накачать наркотиками, ведь в прошлом Татьяна была зависима от запрещенных веществ.

К счастью, вскоре Плаксина нашлась. Оказалось, что она без предупреждения покинула Россию и уехала в Израиль. Что она там делала, до сих пор неизвестно.