Литва перегородила "зубами дракона" мосты в Калининградскую область

Литва установила инженерные заграждения на ведущих в Калининградскую область мостах через реку Неман. Об этом сообщил в эфире национального радио министр обороны страны Лауринас Касчюнас.

По словам литовского министра, заграждения позволят задержать продвижение боевой техники противника. И тогда ее можно будет уничтожить огнем, считает Касчюнас. Он уточнил, что уже укреплены мост Королевы Луизы и мост у населенного пункта Дубки.

По данным главы литовского минобороны, на мостах установлены так называемые зубы дракона и натянута армейская колючая проволока с режущими лезвиями – так называемая концертина. Министр заверил, что в течение одного-двух месяцев появятся также мобильные металлические стержни, передает ТАСС.