ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД Смоленской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Смоленской области. В здание УМВД по региону пытались пронести самодельное взрывное устройство.

По данным регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают взрывотехники, передает РИА Новости.

В спецслужбах уточнили, что задержан тридцатилетний житель Тверской области. Он пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами, при задержании был ранен. Контужены двое сотрудников полиции, они госпитализированы.