Москва получила данные о причастности Вашингтона и Лондона к подрыву "Северных потоков"

Москва неоднократно предлагала взаимодействие всем заинтересованным в расследовании теракта на "Северных потоках" странам – причем делала это не только публично, но и по установленным каналам между правоохранительными органами. В ответ на все эти юридические запросы Россия получила ноль, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". В вопросе публикации этих документов Москва будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования.

По словам Захаровой, те, кто ведут расследования за рубежом – в Германии в первую очередь - должны быть заинтересованы в получении данных от России и в предоставлении Москве соответствующей информации. Российская сторона не просто была к этому готова, но на этом настаивала, приводит слова Захаровой ТАСС.