Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на Центральном рынке в подмосковном Ногинске увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. По последним данным, огнем охвачен весь крытый павильон, сообщили в экстренных службах.

В прокуратуре Московской области выясняют обстоятельства пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, очаг пожара находился в одном из помещений в левом крыле павильона рынка, передает "Интерфакс".

В МЧС России уточнили, что борьбу с огнем ведут 81 человек и 26 единиц техники. Информации о пострадавших на этот час не поступало.