"Роскосмос" опубликовал снимок напугавшего Байдена урагана "Милтон"

Спутник "Электро-Л" запечатлел разрушительный ураган "Милтон", который надвигается на США. Снимок опубликовала госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

По мнению синоптиков, скорость ураганного ветра достигает 70 километров в час. Это больше, чем наблюдалось во время других тропических ураганов, так что последствия могут оказаться катастрофическими, предупреждают эксперты.

На кадрах видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты предупреждают, что ураган может оказаться самым разрушительным за всю историю наблюдений. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал 5,5 миллиона жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося "Милтона". А президент США Джо Байден отменил запланированную поездку на базу "Рамштайн" в Германии.