Путин: Безработица на рекордно низком уровне

Расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений. Укрепить собственную индустриальную базу - такую задачу поставил Владимир Путин.

Первыми на связь вышел завод из города Киржач Владимирской области, основной профиль которого - оборудование для систем вентиляции и кондиционирования. Своими успехами поделились представители легкой промышленности из Нижегородской области.

Президент также дал старт работе третьего энергоблока в Крымском районе на Кубани, отметив опыт отечественного турбиностроения. Отдельное внимание автопрому - в Самарской области запускает серийное производство автомобилей бизнес-класса Lada Aura.

В целом, отметил президент, что за последние годы в стране открыты сотни новых производственных площадок, в том числе промгиганты в перерабатывающей промышленности. Такие проекты - ключ к созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, к росту доходов российских семей.

"Создаются новые качественные рабочие места, не хватает рабочих рук в стране - безработица на рекордно низком уровне, ее практически нет уже", - сказал Путин.