Мишустин призвал развивать внутренние авиаперевозки

В прошлом году группа компаний "Аэрофлот" перевезла более 47 миллионов пассажиров, в этом году планирует порядка 55 миллионов человек. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава компании Сергей Александровский.

Сейчас в эксплуатации авиаперевозчика почти 350 лайнеров. 80 отечественного производства. "Аэрофлот" выполняет полёты по 270 маршрутам. Причём, более половины внутренних, минуя Москву.

Под особым контролем фиксированные цены для перелетов эконом-классом из Москвы на Дальний Восток и в Калининград. В ходе встрече глава кабмина призвал развивать внутренние авиаперевозки. Также обсудили строительство современных аэропортов. По поручению главы государства до 2030 года должно появится 75 новых воздушных гаваней в разных регионах. Причём, все информационные сервисы там и программное обеспечение должны быть - отечественного производства.

"Аэрофлот" успешно справляется с вызовами в условиях беспрецедентных санкций. Вы выступаете пионерами по инновациям, по освоению наших отечественных самолетов. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, включая МС-21", - заявил Мишустин.