Минус 2200 за месяц: пермский кот Крошик идет на поправку

Самый знаменитый пермский кот по-прежнему важен и сердит. Зато ветеринары довольны: вес, наконец, сдвинулся. А вместе с ним и рыжий Крош. Кот не просто смог встать на лапы. Он взял высоту.

Минус 2200 за месяц. Контрольное взвешивание ежедневно. Щеки, кстати, стали упали. А ведь было 17 килограммов! Рыжий тяжеловес попал в приют прямо из больничного подвала. Там кота кормили все: от пациентов до медиков. И раскормили. Спустя 10 лет Крош лапой пошевелить не мог. Чтобы доставить кота в приют, потребовалась помощь двух человек.

Кроша голодом не морят, наоборот, ест 7-8 раз. И не только днем. Разрешили питаться даже ночью. Но маленькими порциями. Кроме дробного питания, ветеринары ввели еще одно правило: заглядывать коту под хвост.

До этой зоны он еще сам добраться не может, попу тоже сам не может причесать. поэтому умыть глазки - ему прямо нравится, подставляет мордочку. Уже попу начинаешь чесать, он приподнимается, что вроде приятненько. Так что с гигиеной мы смирились", - рассказала Екатерина Бедакова, врач-реабилитолог, владелец центра.

Пришлось смириться и с физкультурой. Зарядка, ходьба. Появились силы даже на пробежки. Рекорд - 5 минут.

"Я его достала, он развернулся и укусил меня. Ну и, соответственно, я его отпустила. Он моментально развернулся и побежал! Мы не ожидали такой прыти! Ну и застрял соответственно в вешалке, в обувнице. Наверное, думал, что его не видно", - говорит Екатерина Бедакова.

Для всякой другой кошки это, конечно, обычное дело, но для Кроша все эти достижения - уже большая победа.