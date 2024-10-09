Зеленский решил завершить войну в 2025 году

Конфликт на Украине завершится в 2025 году. Так рассчитал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, ситуация на поле боя предоставляет такую возможность, передает Reuters.

По мнению Зеленского, в октябре, ноябре и декабре у Киева есть шанс "продвинуться к миру и прочной стабильности". Обстановка, считает украинский лидер, создает возможность сделать выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года.

Как заявил украинский политик, в ноябре Киев планирует подготовить "формулу мира". Ее вынесут на обсуждение второго "саммита мира". Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев намерен провести второй "саммит мира" с участием России до конца текущего года. При этом возможность прямых переговоров с Россией он исключил – подчеркнув, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы.