Продолжается прием заявок на пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия

До ноября 2024 года АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Старшее поколение" совместно с Министерством труда и социальной защиты проводит прием заявок на пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.

Основная цель отбора - обеспечить развитие и распространение в регионах концепции активного долголетия, создать условия для повышения качества жизни старшего поколения через тиражирование лучших практик.

К участию в конкурсном отборе приглашаются региональные управленческие команды, организации социального обслуживания, представители бизнес сообщества и некоммерческого сектора.

Прием заявок осуществляется на портале https://smarteka.com/contest/dolgoletiye-2024.