Собянин: Завершена реставрация монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Завершилась реставрация памятника Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Монумент высотой более 40 метров изготовлен из титана.

"С годами на памятнике появились многочисленные повреждения, но специалисты всё привели в порядок. Очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском", - говорится в сообщении.

Обследование, которое провели в прошлом году, показало, что на монументе, кроме грязи и коррозии, появились скрытые дефекты.