Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей в Сумской области

Принудительная эвакуация детей вместе с их семьями объявлена в Сумской области Украины. Как сообщили в Министерстве реинтеграции, в списке 101 населенный пункт.

О причинах такого решения ведомство не сообщает. Указано только, что речь идет об обязательной эвакуации 497 детей из 90 населенных пунктов Сумского района и одиннадцати - в Конотопском районе.

Как стало известно ранее, в Сумской области был зафиксирован мощный взрыв с последующим пожаром. Российские военные сообщили, что поражен склад Вооруженных сил Украины.