Россиян предупредили об угрозе заражения страшным вирусом через бананы

Заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы. Вирус может находиться и на кожуре других овощей и фруктов, привезенных из африканских стран, заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Врач назвал способ свести к минимуму риск заражения смертельно опасным африканским вирусом. Вознесенский посоветовал в интервью "Вечерней Москве" тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, купленные в магазине.

Эксперт отметил, что, помимо пищевого пути передачи, вирус Марбург передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным. При этом заразиться воздушно-капельным путем очень сложно.