Дивизион ЗРК Patriot уничтожен ударом "Искандера" в Днепропетровской области

Зенитно-ракетный комплекс Patriot уничтожен в Днепропетровской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Как сообщили в Минобороны, ракета поразила ЗРК и живую силу ВСУ в районе населенного пункта Пашена Балка.

Военное ведомство опубликовало кадры поражения цели. По данным Минобороны, в результате атаки получила повреждения еще одна установка Patriot, уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Также поражена кабина боевого управления станции и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ.

Минобороны также ранее опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки французского производства Caesar в Сумской области. Удар по цели нанес расчет дрона "Иноходец".