Путин заявил о поддержке российских разработок

Владимир Путин потребовал расширить объем и номенклатуру продукции, выпущенной на основе российских технологий. Такую задачу президент России поставил перед отечественной промышленностью, открывая по видеосвязи индустриальные объекты.

Путин назвал выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, ключевой задачей. Именно таким проектам будет оказана приоритетная поддержка.

По словам российского лидера, необходимо укреплять собственную индустриальную базу - в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию. Имеются ввиду товары, которые промышленность может и должна производить в России, обеспечивая как внутренние потребности, так и потребности мирового рынка, приводит слова Путина ТАСС.