Подполье сообщило о серии ударов по портовой зоне в Ильичевске

Серия взрывов прогремела в портовой зоне Ильичевска в Одесской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, могло быть попадание в емкость с ГСМ.

По словам Лебедева, в городе Ильичевске (украинское название - Черноморск) зафиксировано несколько прилетов за полчаса. Подпольщик отметил, что один из прилетов сдвоенный - это, скорее всего, означает попадание в емкость с ГСМ, передает РИА Новости.

Возможно также, что прилет был в танкер. Подробности уточняются. Ранее подполье сообщало об ударе по порту в Одессе и в Ильичевске. Взрывы прогремели в момент разгрузки.