Владимир Зеленский попросил союзников сделать первый шаг на пути принятия Украины в НАТО. Украинский лидер считает, что они могли бы хоть пригласить Киев в альянс. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

По словам Зеленского, приглашение в альянс не является членством в НАТО. Однако это позволит Украине усилить свои позиции уже сейчас – а не после конфликта и не через десять или тридцать лет, считает глава киевского режима.

В Киеве понимают, что некоторые страны настроены скептически в отношении вступления Украины в НАТО – поэтому речь идет только о приглашении. Зеленский отметил, что ожидает не дипломатической оценки со стороны этих стран, а реального ответа и поддержки, передает ТАСС.