Жарихин: Украине предназначалось почетное место в Союзном государства

Стал ли конфликт на Украине дополнительным стимулом для укрепления связей стран СНГ? Почему антироссийские силы на Западе не прекращают попыток внести раскол в союз Москвы и Минска?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Не секрет, что во многом Союзное государство создавалось как организация, одно из самых почетных и выгодных мест в котором должно было принадлежать Украине. Учитывая те огромные ресурсы, которые имеет Россия и которые с умом можно использовать. А если бы Запад не организовывал свой закрытый клуб, в котором есть один большой начальник, то, может быть, и вся история пошла бы по-другому", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Жарихина смотрите в видео.